Real Madrid vs. Sevilla se miden este sábado 20 de diciembre por la Liga española desde el estadio Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Xabi Alonso parten como favoritos, pero no pasan por su mejor momento deportivo. A continuación, Depor te brinda todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante para que estés bien informado sobre el partido.

A cuatro puntos de diferencia con el líder Barcelona, los blancos buscan cerrar el año con una victoria para no perderle pisada a los culés que mantienen una excelente racha de victorias en el torneo local.

Por su parte, Sevilla con apenas 20 puntos de 48 posibles, busca dar el golpe en la casa blanca para alejarse de ese noveno lugary tentar un lugar en la zona de clasificación a la Europa League, que actualmente ocupa el Betis (25 puntos).

Real Madrid llega a este partido tras superar por 3-2 a Talavera por la Copa del Rey.

Otro condimento especial, en torno a este encuentro, es la búsqueda de romper un récord por parte del francés Kylian Mbappé, quien se encuentra a un solo gol de la cifra alcanzada (59) por Cristiano Ronaldo en 2013.

El atacante de 26 años lidera la tabla de goleadores delcampeonato con 17 anotaciones en 16 jornadas, a las que hay que sumarle los 9 goles en Champions League y su doblete en Copa.

En total, 28 goles en un arranque de temporada espectacular y que le acercan a uno de los muchos hitos que su ídolo portugués logró como jugador del conjunto blanco.

Real Madrid vs. Sevilla: horarios del partido

El encuentro entre Real Madrid vs. Sevilla está programado para este miércoles 17 de diciembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Sevilla?

El partido entre Real Madrid vs. Sevilla se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus para todo el territorio peruano, y Movistar LaLiga para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

