Real Madrid y Valencia disputarán uno de los duelos más esperados de la jornada, en el marco de las semifinales de la Supercopa de España. No obstante, este encuentro no solo ha dado de qué hablar en el plano deportivo, sino también por los problemas que existen entre los técnicos Carlo Ancelotti y Gennaro Gattuso. Eso sí, en la conferencia de prensa previo al encuentro de este miércoles, el DT de los ‘Blanquinegros’ aseguró que, pese a no tener una buena relación, existe respeto por el estratega del cuadro blanco.

“Cuando yo fui a entrenar al Nápoles en ese momento la prensa y la televisión hablamos de que el equipo estaba bien y hubo un problema. Pero él sabe que yo le respeto mucho. Fue un problema de trabajo. Estamos hablando de uno de los mejores entrenadores del mundo. Por mi parte personal, humana y futbolísticamente le tengo mucho respeto”, fueron las primeras palabras del técnico italiano.

En relación al actual momento de su equipo, Gattuso aseguró que los últimos resultados no han sido los esperados. Sin embargo, confía que su plantel le hará frente al Real Madrid. “No es un buen momento para nosotros. Llevamos dos derrotas seguidas pero diferentes. Tenemos suerte de jugar con un equipo con mucha mentalidad y que han ganado muchas Champions. No tenemos nada que perder. Tenemos que respetar al oponente”, acotó.

Consultado sobre su situación en la institución, el técnico aseguró que no se encuentra desmotivado. “Yo tengo la cara que tengo. Cuando se pierde que tengo que venir con cara sonriente y creéis que soy un loco, un imbécil. Cuando pierdo tengo una cara de mierda. Es normal. No me gusta perder”, concluyó.

¿Qué dijo Ancelotti sobre su relación con Gattuso?

El DT del Real Madrid también compareció ante los medios de comunicación y se refirió a la última derrota ante Villarreal, por LaLiga Santander: “Era previsible no estar a tope, pero me ha sorprendido el partido ante el Villarreal. Las sensaciones eran buenas, pero no hicimos las cosas bien. El aspecto defensivo no fue bueno. Este equipo lo sabe hacer mejor y lo tiene que demostrar. Calidad tenemos, pero hay que aportar una base más sólida de lo que mostramos. El objetivo es ganar la Supercopa. No pensamos en ganar todo”.

Del mismo modo, aprovechó para hablar sobre su relación con Gattuso y reveló que esta no atraviesa su mejor momento. “Pasamos momentos muy bonitos. Hemos tenido problemas personales de los que no quiero hablar. De aquel Milan que dirigí han salido muchos entrenadores, cada uno con su estilo y conocimiento. Gattuso, Inzaghi, Nesta...”, sostuvo.





