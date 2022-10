Real Madrid abrió el marcador sobre Barcelona en LaLiga Santander gracias a Karim Benzema. Sin embargo, el cuadro azulgrana reaccionó al instante y estuvo a punto de emparejar el partido, pero Robert Lewandowski se falló el gol ante la calma de los hinchas del cuadro merengue en el Estadio Santiago Bernabéu.

A los 25 minutos, Pedri se proyectó por el medio del campo y pasó el balón a Raphinha quien se encontraba por la banda izquierda. El delantero brasileño mandó un centro al área que no pudo alcanzar Frenkie de Jong, sin embargo, el esférico le quedó el atacante polaco.

Robert Lewandowski se estiró, pero mandó la pelota por encima del travesaño cuando el portero Andriy Lunin ya estaba vencido. De esa manera, la escuadra dirigida por Carlo Ancelotti se salvó, pero el elenco culé dio un aviso que ha despertado.

Es importante mencionar que, con el triunfo parcial, Real Madrid se coloca en la cima de la tabla de LaLiga Santander (25 puntos). Por su parte, Barcelona se queda en el segundo puesto (22 unidades).

Real Madrid vs. Barcelona: previa

Real Madrid y Barcelona, pese a ser colíderes de la tabla de posiciones llegan con presentes diferentes a este duelo. El conjunto azulgrana solo pudo empatar (3-3) a mitad de semana con el Inter Milan, un resultado que prácticamente lo deja afuera de la Champions League a falta de dos jornadas para el cierre de fase de grupos.

Al respecto, Xavi Hernández aseguro que sabe muy bien que el plantel se ha visto afectado por dicho partido; sin embargo, cree que es posible encaminar la temporada con un triunfo en el Santiago Bernabéu.

Por su parte, el elenco blanco espera aprovechar las irregularidades de su rival para volver a ser puntero absolutos en la competencia doméstica. Si bien los merengues son favoritos, Carlo Ancelotti sabe que debe tomar las cosas con calma. En el último duelo liguero, por ejemplo, también llegaban con todas las de ganar y terminaron con un 4-0 en contra. “Los inventores no existen en el fútbol. No quiero inventar. El año pasado traté de inventar algo y me han dado un palo”, manifestó el italiano en rueda de prensa.