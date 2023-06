El nombre de Sergio Ramos ha surgido sorpresivamente en el mercado de fichajes de LaLiga, en las últimas semanas, generando diversas opiniones al respecto. La mera posibilidad de su regreso ha despertado un gran interés. Actualmente, el exjugador del PSG se encuentra sin equipo y los comentarios más recientes revelan su entusiasmo y determinación: “Está como loco”. El Sevilla se perfila como el destino probable para su próximo capítulo futbolístico.

Una vez concluido su contrato con el Paris Saint-Germain, se esperaba que el deportista buscara un destino más exótico, como Arabia Saudita o la MLS, que son las competiciones que están generando mayor revuelo en el mercado en estos días. No obstante, sorprendentemente, ha surgido la posibilidad de unirse al equipo sevillista al contar con la carta de libertad.

“Sergio no tiene interés de que esta noticia salga. Me he encontrado a muchas personas cercanas que me comentan lo mismo y está como loco por jugar en el Sevilla. No creo que tenga interés ninguno en que salga la noticia, aunque tampoco le iba a importar si la ve”, reveló el periodista Manu Carreño de la ‘Cadena SER’.

En esa línea, el retorno del defensor a su antiguo club, 18 años después de su salida repentina del Sánchez Pizjuán, se ve obstaculizado por diversos y variados problemas. El principal desafío radica en su salario, ya que aunque estaría dispuesto a reducir su ficha, seguiría formando parte de los jugadores mejor remunerados de la plantilla, junto a Rakitic.

Lo anterior expuesto representa un gran desafío para la directiva de los ‘Blanquirrojos’. Además, otro aspecto de gran relevancia es que la posible vuelta del defensa enfrentaría una fuerte oposición por parte de la mayoría de los aficionados. Es comprensible que este tipo de situaciones puedan cambiar en el terreno de juego.

Sin embargo, ha sido, precisamente, en el césped donde Ramos ha experimentado varios enfrentamientos desagradables, especialmente con los seguidores de la grada de Gol Norte, que representa a los hinchas más extremistas del Sevilla, que le reprochan la manera en la que abandonó el club, en su centenario, para irse al Real Madrid.

A pesar de esto, Sergio considera que el broche de oro para su carrera se encuentra en su hogar. La directiva ha intentado en varias ocasiones tenderle la mano para reconstruir la relación entre hinchada y jugador. Por ahora, en las oficinas del Sánchez Pizjuán no solo se están evaluando aspectos económicos, sino que se están teniendo en cuenta diversas variables relacionadas con un posible regreso.

