El último jueves, Real Madrid, pese a no contar con su máxima figura Kylian Mbappé, derrotó por 2-1 a Atlético de Madrid y se clasificó a la gran final de la Supercopa de España, competición que se disputa en Arabia Saudita. En la gran definición, se medirá ante su clásico rival, FC Barcelona, que goleó en la ronda previa a Atlético de Bilbao.

Además de lo estrictamente deportivo, un hecho generó diversas reacciones, y es que el entrenador de los ‘colchoneros’, Diego Simeone, se vio involucrado en una polémica por ciertas frases y gestos al delantero rival, el brasileño Vinícius Júnior.

Pese a que este último es muy fácil de sacar de sus casillas, en las imágenes se aprecia que el estratega argentino lo provoca e incluso le dice que al delantero de la ‘Casa Blanca’ que será echado de la institución por el mismo presidente Florentino Pérez.

“Te va a echar Florentino, acuérdate de lo que te digo”, le anticipó en tono amenazante, según se registró en las imágenes de la transmisión del partido, disputado en el King Abdullah Sport City de Yidda.

Pero esto no quedó ahí, pues ‘Vini’ fue sustituido cerca al minuto 80 del partido y al salir nuevamente tuvo un cruce con Simeone que se llevaba la mano a la oreja en alusión a que el brasileño era abucheado por los asistentes.

Esto generó que el seleccionado de ‘La Canarinha’ intente pechar al argentino, aunque fue detenido por sus compañeros para que el tenso momento no pase a mayores y el partido pueda continuar en el estadio asiático.

Vinícius fue contenido por sus compañeros para que no se enfrente a Simeone.

Cabe precisar que el colegiado del encuentro, Mateo Busquets Ferrer, no dudó en amonestar a ambos como medida correctiva, pues el enfrentamiento se pudo extender al resto de los protagonistas del juego.

Real Madrid, con goles de Federico Valverde y Rodrygo se impuso a Atlético de Madrid que llegó al descuento por anotación del noruego Alexander Sorloth. El domingo 11 de enero, desde las 2:00 p.m., jugará ante Barcelona por el trofeo.

