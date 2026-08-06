Lo que en un principio comenzó como una negociación, terminó convirtiéndose en la novela más importante de este mercado de pases: la continuidad o salida de Vinícius Júnior del Real Madrid, considerando que su vínculo expiraba en junio del 2027. En ese sentido, en las últimas horas las conversaciones se intensificaron entre las partes involucradas y todo tuvo una resolución definitiva, tomando en cuenta que el Arsenal estaba expectante para saber qué movimiento hacer para llevarse al brasileño.

Según había informado Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, Real Madrid estaba muy cerca de cerrar un nuevo contrato con ‘Vini’ tras los diálogos que sostuvieron el pasado miércoles. Así pues, solo restaba que se definan los detalles finales para que haya luz verde para un anuncio formal.

Un punto que remarca la citada fuente, es que José Mourinho, nuevo entrenador de los blancos para esta temporada tras la partida de Álvaro Arbeloa, se involucró en el caso haciéndole saber a la directiva que Vinícius es una pieza clave dentro del esquema que viene ideando para el curso que está a punto de comenzar.

Vinícius Júnior renovó con el Real Madrid hasta junio del 2032. (Foto: Getty Images)

No solo eso, pues el director técnico portugués conversó directamente con el atacante para informarle sobre los planes que tiene para él en esta temporada. Esa intermediación de ‘Mou’ fue crucial para que las tratativas entre el club y el delantero prosperasen positivamente.

“El Real Madrid y Vinícius Júnior han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032 (...) Vinícius se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia”, anunció el conjunto blanco a través de sus medios oficiales.

José Mourinho ha presionado para que Vinícius Júnior se quede en el Real Madrid. (Foto: Real Madrid)

¿Qué pasó con el Arsenal?

Mientras Vinícius Júnior discutía con el Real Madrid sobre su nuevo contrato, el club que más estuvo interesado en ficharlo fue el Arsenal. Si bien no hubo una oferta formal de por medio, desde Inglaterra reportaban que los ‘Gunners’ estaban dispuestos a desembolsar la suma que fuera necesaria para conseguir su traspaso.

Es más, a sabiendas de que la mayor discrepancia entre el brasileño y los merengues era el tema salarial, el conjunto londinense no iba a escatimar en ofrecerle una jugosa oferta económica a ‘Vini’ para convencerlo de dejar la capital de España para mudarse a Londres. Sin embargo, el Real Madrid tuvo todo a su favor para cerrar la renovación del futbolista de 26 años.

¿Cuánto ganará Vinícius Júnior en su nuevo contrato?

Con el acuerdo definitivo cerrado, Vinícius Júnior ganará una cifra superior a los 22 millones de euros. Recordemos se embolsaba 20 millones por temporada, pero desde hace un tiempo hizo saber su deseo de tener un aumento a raíz de su nivel mostrado en el campo. Real Madrid cumplirá con su requerimiento.

Vinícius Júnior llegó al Real Madrid en el 2018. (Foto: Getty Images)

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