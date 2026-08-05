Después de medio año de adaptación con Alianza Lima, Jairo Vélez se ha consagrado como una de la más piezas más importantes en el mediocampo permitiéndoles conquistar el ansiado Torneo Apertura. Sin embargo, apenas unos meses antes de este importante logro deportivo, el talentoso volante ofensivo también había levantado un título nacional defendiendo la camiseta de Universitario de Deportes. Si bien ya pasaron varios meses de ese cambio de equipo entre los clásicos rivales, el actual seleccionado no dudó en mostrarse agradecido con los ‘cremas’ y contar su enfoque en el cuadro ‘blanquiazul’.

Su inesperado fichaje por la escuadra íntima fue considerado una verdadera bomba mediática. Incluso, el propio director técnico Pablo Guede no había solicitado expresamente su contratación, sino que su llegada a La Victoria representó una fuerte apuesta estratégica impulsada netamente por la dirección deportiva del club.

Ante este escenario, el futbolista reveló cómo fue su primer contacto con el estratega argentino. “Lo saludé, nos presentamos y luego no hablé mucho más, simplemente nos enfocamos en trabajar. Él llegaba a armar su equipo, a plasmar una idea de juego y de mi parte siempre estuvo la predisposición para el grupo. Eso conllevó a que hoy me tome en cuenta y sea parte del equipo”, comentó a Ovación.

Pablo Guede. (Foto: GEC)

Asimismo, el talentoso jugador dejó en claro que el entrenador tenía pleno conocimiento sobre su reciente etapa en el conjunto merengue. “Obviamente sabía que venía de la ‘U’. El profe en ese sentido investiga bastante; creo que más allá de no hablar mucho conmigo en ese momento, él ya sabía todo sobre mí”, aseguró.

Aunque cambiar de camiseta para defender los colores del clásico rival puede generar una inmensa presión externa, el volante aseguró que supo manejar la situación. El mediocampista confesó que solamente se enfocó en demostrar un óptimo rendimiento sobre el terreno de juego para ganarse un espacio titular.

“Yo siempre digo: el trabajo habla. Ahí me refugio mucho en mi trabajo porque soy un profesional y trato de hacer las cosas de acuerdo a lo que me toca. Más allá de un profesional, soy un cristiano que vive de la fe y que trata, sobre todas las cosas, de dar lo mejor. Creo que eso es lo más importante”, sostuvo.

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