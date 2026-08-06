A pocas horas de que inicie una nueva jornada del Torneo Clausura, una reciente actualización de las tablas de posiciones por parte de la Liga Profesional Peruana de Fútbol puso en evidencia una nueva deducción de puntos a la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), dejándola cada vez más complicada en su lucha por evitar el descenso. Esta sanción le quita dos puntos más de los cinco que ya había perdido durante el primer semestre de la temporada, sumando un total de siete unidades perdidas por deudas.

De acuerdo a la Resolución N°15 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF, no solo le deducen dos puntos a UTC en la tabla de posiciones acumulada, sino también en la del Torneo Clausura. Con esto, el ‘Gavilán del Norte’ pasa a tener 12 unidades y se mantiene como colero del acumulado, mientras que en la tabla del segundo certamen de la temporada pasa a la cola con -1, por debajo de ADT.

Como se recuerda, la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas había sancionado al club cajamarquino con la deducción de dos puntos por deudas pendientes con Gaspar Gentile, a pesar de que sus directivos acudieron a la justicia ordinaria para dejar sin efecto dicha medida.

Posteriormente, después de varias semanas de incertidumbre, dicha Cámara no solo decidió aplicar la mencionada sanción, sino también otra pendiente por un caso similar, pero esta vez con Carlo Díez como el agravado. Así pues, aquella vez no solo le dedujeron los primeros dos puntos en mención por Gentile, sino también otros tres más por la situación Diez.

Lo cierto es que el hecho de que UTC haya acudido a la justicia ordinaria para ponerle freno a una sanción establecida en el fuero deportivo, marcó un peligroso precedente en el fútbol peruano, tal como habían hecho Deportivo Binacional y Ayacucho FC durante la temporada 2025. Hasta el cierre de esta nota, no hubo pronunciamiento oficial por parte del club sancionado.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 3 2 1 0 7 4 3 7 2 Melgar 3 2 1 0 5 2 3 7 3 Cusco 3 2 0 1 9 4 5 6 4 Sport Huancayo 3 2 0 1 5 2 3 6 5 Sporting Cristal 3 2 0 1 4 2 2 6 6 Sport Boys 3 2 0 1 3 1 2 6 7 Deportivo Garcilaso 3 2 0 1 3 2 1 6 8 Los Chankas 3 2 0 1 5 5 0 6 9 Universitario 3 2 0 1 4 4 0 6 10 Juan Pablo II 3 1 1 1 4 4 0 4 11 CD Moquegua 3 0 3 0 2 2 0 3 12 Atlético Grau 3 1 0 2 3 4 -1 3 13 Cienciano 3 1 0 2 3 5 -2 3 14 Alianza Atlético 3 1 0 2 5 8 -3 3 15 Comerciantes Unidos 3 0 2 1 6 7 -1 2 16 FC Cajamarca 3 0 1 2 3 6 -3 1 17 ADT 3 0 0 3 1 5 -4 0 18 UTC 3 0 1 2 2 7 -5 -1

* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°11 del Exp. 1150-2025-CCRD-FPF

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 20 14 5 1 37 12 25 47 2 Los Chankas 20 12 4 4 30 26 4 40 3 Cienciano 20 11 3 6 37 27 10 36 4 Melgar 20 10 5 5 34 22 12 35 5 Universitario 20 10 5 5 28 19 9 35 6 Cusco FC 20 10 3 7 30 28 2 33 7 Deportivo Garcilaso 20 9 5 6 24 20 4 32 8 Sporting Cristal 20 7 4 9 32 32 0 25 9 Alianza Atlético 20 6 6 8 25 26 -1 24 10 Sport Boys** 20 7 5 8 18 20 -2 24 11 Comerciantes Unidos 20 5 8 7 24 27 -3 23 12 Sport Huancayo 20 6 4 10 26 33 -7 22 13 CD Moquegua 20 5 6 9 19 26 -7 21 14 Juan Pablo II 20 5 5 10 26 44 -18 20 15 ADT*** 20 5 5 10 23 26 -3 19 16 Atlético Grau 20 5 4 11 15 22 -7 19 17 FC Cajamarca**** 20 4 6 10 26 34 -8 17 18 UTC* 20 4 7 9 23 33 -10 12

* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°14 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

* Le dedujeron tres puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°15 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°11 del Exp. 1150-2025-CCRD-FPF

** Le dedujeron dos puntos a Sport Boys, de acuerdo a la Resolución N.º 082-CL-LFPPP-2026 (pendiente de ejecución tras apelación).

*** Le dedujeron un punto a ADT, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 080-CL-LFPP-2026.

**** Le dedujeron un punto a FC Cajamarca, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 081-CL-LFPP-2026.

¿Cuándo volverá a jugar UTC?

Luego de perder por 4-1 ante Cusco FC, UTC volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 8 de agosto desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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