Cada vez falta menos para el partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, a disputarse este viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental. Después de su última caída por 2-0 a manos de Cienciano, los cremas necesitan con urgencia una victoria que les permita recuperar buenas sensaciones en el campeonato y dejar atrás el mal sabor de boca que les generó la forma en que perdieron en Cusco. En medio de esto, Héctor Cúper tomó una firme decisión en cuanto a su convocatoria.

Según informaron en L1 Radio, el entrenador argentino no contará con tres futbolistas para este compromiso con los celestes. El primero de ellos es Piero Quispe, quien todavía no está al 100% físicamente tras su contratación y deberá seguir trabajando para ponerse a tope. Cuando esto ocurra, Cúper recién podría evaluar su inclusión en una nómina para darle minutos ingresando desde el banquillo, algo que ya hizo en su momento con Gianluca Lapadula.

Otro jugador que estará fuera del partido frente a Sporting Cristal es Bryan Reyna, quien sigue sin debutar en el Torneo Clausura por decisión técnica y hasta la fecha parece estar lejos de entrar en la consideración del comando técnico. El exjugador de Belgrano de Córdoba, que en su momento llegó como una variante ofensiva interesante, disputó su último duelo en mayo ante Sport Huancayo, por la fecha 17 del Apertura.

Piero Quispe todavía no debutará en Universitario tras su regreso. (Foto: Universitario)

Por último, Edison Flores tampoco estará en la lista de buena fe y sumará un nuevo partido sin ser considerado por Héctor Cúper, tal como ocurrió el fin de semana pasado contra Cienciano. El ‘Orejas’ ha ido perdiendo terreno con el correr de los meses y, pese a que en su momento llegó a ser fundamental con sus goles, hoy sigue estando lejos de aquella versión y volverá a quedar al margen de un encuentro importante.

Veremos si esto sigue así para la próxima jornada frente a FC Cajamarca en condición de visitante o si Héctor Cúper decide darle el espaldarazo a uno de estos excluidos. El que parece estar más cerca de aparecer en lista es Piero Quispe, siempre y cuando acelere su reacondicionamiento físico para por lo menos ser una pieza de recambio viniendo desde el banquillo.

Cúper sigue trabajando en armar la alineación titular que parará este viernes frente a los rimenses, consciente de que tiene que corregir aquellos errores que quedaron muy en evidencia el fin de semana pasado ante Cienciano. En la interna de Universitario tienen muy en claro que una derrota a manos de Sporting Cristal, jugando en el Estadio Monumental, podría significar un duro golpe para el equipo.

Edison Flores jugó por última vez con Universitario en el 2-1 sobre Cusco FC. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal?

Este viernes 7 de agosto desde las 8:30 p.m., Universitario vs. Sporting Cristal se verán las caras por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental, se jugará dos horas más tarde en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sporting Cristal?

L1 MAX (antes conocido como Liga 1 MAX) es el canal que cuenta con los derechos para transmitir el partido entre Universitario vs. Sporting Cristal. Este canal se podrá ver por cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro tv, Best Cable o WIN TV, así como las opciones digitales vía L1 MAX, DGO, Claro Video o Movistar TV App.

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