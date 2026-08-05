Este fin de semana se disputará la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, que tendrá como principales atractivos los encuentros entre Alianza Lima vs. Sport Boys y Universitario vs. Sporting Cristal. En la antesala de esta jornada, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dio a conocer la designación de los jueces que impartirán justicia en cada uno de los partidos de la fecha 4.
El jueves 6 de agosto se abrirá la jornada con el duelo entre Alianza Atlético y Cienciano, que será dirigido por Joel Alarcón. En el VAR estará Fernando Legario, mientras que el AVAR será Maykol Farromeque.
El viernes 7 se jugarán tres encuentros. Sport Huancayo vs. Los Chankas tendrá como árbitro a Micke Palomino; Comerciantes Unidos vs. Cusco FC será dirigido por Junior Rivera.
Para uno de los encuentros más atractivos de la jornada, Universitario vs. Sporting Cristal, que se disputará en el Estadio Monumental, la CONAR designó a Sebastián Lozano como árbitro principal. Estará acompañado por los asistentes Stephen Atoche (FIFA) y José Castillo (FIFA), mientras que Renzo Arias (CONAR) será el cuarto árbitro. En el VAR, el encargado será Jordi Espinoza.
La actividad continuará el sábado 8 de agosto con otros tres compromisos. UTC vs. ADT será arbitrado por David Huamán; Juan Pablo II vs. Atlético Grau tendrá a Michael Espinoza.
Para el partido estelar del sábado entre Sport Boys y Alianza Lima, la CONAR designó a Bruno Pérez (FIFA) como árbitro principal. Estará acompañado por los asistentes Michael Orué (FIFA) y Coty Carrera (FIFA), mientras que Jasmani Chambi (CONAR) será el cuarto árbitro. En el VAR, el encargado será César García.
La fecha se cerrará el domingo 9 de agosto con dos encuentros. Deportivo Garcilaso vs. CD Moquegua tendrá como árbitro principal a Julio Quiróz, mientras que FBC Melgar vs. FC Cajamarca será dirigido por Daniel Ureta, con Milagros Arruela como responsable del VAR.
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