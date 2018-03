No ha dicho quienes forman parte del grupo, pero sí ha revelado que hay uno y que fue una propuesta suya para fraternizar entre jugadores del Real Madrid y Barcelona. En una entrevista para ‘The Players Tribune’, Gerard Piqué aseveró que hay una “relación” entre ambos clubes, luego de que decidiera crear el WhatsApp en donde seguramente solo hay futbolistas españoles, en pro de lo que será el Mundial de Rusia para la Selección de España.



"Somos como niños. Y la verdad es que para mí es especialmente divertido ahora que nos encontramos 15 puntos por encima del Real Madrid en La Liga, ya que estoy siendo muy creativo con mis respuestas. La pasada temporada, cuando estaban ganándolo todo se sentían muy bien, hablaban constantemente cada vez que entrenábamos juntos en la selección", explicó el zaguero catalán en una entrevista publicada este jueves en el medio digital.



Piqué aseguró que dicho medio de WhatsApp ha cambiado el tono esta temporada por la tendencia de ambos en la competición en España. "Todos sus post en Instagram son muy serios, por ejemplo 'Tres puntos hoy. Tenemos que seguir trabajando más duro', entonces les escribo 'Vamos chicos, ¿por qué estáis tan serios?' y luego pongo un emoji llorando y otro sonriendo", agregó el seleccionado entre risas, previo al partido de España ante Alemania.



El central azulgrana contó, incluso, cómo se llama el grupo de WhatsApp que, como no podía ser de otra forma, lo bautizó él mismo. "Creé incluso un nombre especial para el grupo. Lo llamé ENHORABUENA". No obstante, Piqué no dio más detalles sobre los futbolistas que conforman el grupo o si se encuentran las figuras de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Eso, mientras tanto, se mantiene en secreto y tal parece que será así.