Real Madrid, una vez más, ve celebrar a su clásico rival, FC Barcelona, tras perder por 3-2 la final de la Supercopa de España, edición que se jugó en Arabia Saudita. El entrenador de la ‘Casa Blanca’, Xabi Alonso, estuvo en conferencia de prensa y lamentó el resultado, pues considera que fue un partido parejo, con distintos pasajes del juego y que estuvieron muy cerca de ganar.

Los blaugranas siempre estuvieron adelante en el marcador y, pese a que su rival mostró rebeldía y reacción ante los goles de Raphinha y Robert Lewandowski, se mantuvo sólida para quedarse con el primer trofeo del año.

“Hay una mezcla de emociones, por un lado la decepción de no poder ganar el título. Pero también el orgullo de que el equipo ha dado la cara. Lo hemos competido hasta el final. La final ha sido muy pareja, con diferentes momentos. El equipo lo ha intentado hasta el final y ha estado muy cerca”, dijo el entrenador español.

En esa línea, compartió su análisis del juego, destacando lo hecho por su línea ofensiva liderada por el brasileño Vinícus Junior, quien anotó sobre el final del primer tiempo.

“En los primeros 30 minutos apenas hemos concedido. Ha pasado mucho en muy poco tiempo. En la segunda parte salimos jugando bien por izquierda con Vini. En un rechace hemos encajado el 3-2 y estaba convencido de que íbamos a tener oportunidades para empatar. Nos ha faltado ese acierto para llegar a los penaltis”, explicó Alonso.

“Kylian iba a entrar justo antes de encajar el 2-3. Queríamos desequilibrio, amenaza, enganchar con él entre líneas y al espacio. Nos lo ha dado un poco más tarde. Pena que ya íbamos por detrás en el marcador, pero queríamos apretar con él en ataque”, añadió el estratega de 44 años.

Con Federico Valverde de capitán, este fue el once de Real Madrid que inició las acciones en la final de la Supercopa de España.

Ahora, Real Madrid debe enfocarse en su próximo partido del miércoles ante Albacete, por los octavos de final de la Copa del Rey. Luego, el sábado recibirá en el estadio Santiago Bernabéu a uno de los coleros de la Liga, Levante.

Se espera que el francés Kylian Mbappé, en estos próximos partidos, supere los 15 minutos que jugó el último domingo en la final de la Supercopa de España, tras superar su lesión.

