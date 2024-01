La competencia en LaLiga se vuelve cada vez más intensa, con equipos como el Real Madrid y el Girona disputando el primer lugar en cada jornada. Actualmente, los ‘Tozudos’ lideran la tabla, superando a los ‘Blancos’ por un punto en una serie de enfrentamientos que ha generado gran expectación. Sin embargo, el Barcelona, que busca recuperar terreno, enfrenta la presión de estos equipos. Xavi Hernández sigue con atención la evolución de la competencia y estuvo particularmente involucrado en el seguimiento del último partido en el que los ‘Merengues’ lograron una remontada. Tras presenciar el encuentro, expresó su preocupación sobre algunas decisiones arbitrales que, según sus propios comentarios, consideró como ‘ayudas’: “Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Ya lo dije en Getafe. Vi cosas que no me cuadraban”, afirmó.

Xavi Hernández se retiró complacido del Benito Villamarín después de que su equipo sumara 3 valiosos puntos al vencer 4-2 al Real Betis en LaLiga. El entrenador del Barcelona espera que este triunfo sobre el Betis contribuya a que su equipo pueda recuperar su forma, ya que ha tenido un rendimiento bastante irregular en la actual temporada. Sin embargo, la celebración quedó un tanto empañada al ver cómo el Real Madrid ganó 3-2 al Almería en un enfrentamiento marcado por muchas polémicas, especialmente en una jugada de gol.





“Lo he visto lógicamente... me quedo con una reflexión de Garitano (entrenador del Almería) y con comentario que ha hecho Alfredo Relaño, que puedes ver, creo que esa es la buena. Porque si hablamos nos sancionan pero lo ha visto todo el mundo. Ya lo dije en Getafe, va ser muy difícil ganar esta liga. Vi cosas que no me cuadraban”, comentó el español post partido.

Pero eso no fue lo único que comentó. Además, continuó hablando sobre las fallas arbitrales que también han generado complicaciones para su propio equipo durante el torneo. “Me acuerdo en Getafe el penalti, el gol de Joao en Granada... y no se habla. Ya llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades. Nos salen cruz siempre. Hoy hay que hablar del equipo”, aseveró el español.

Real Madrid venció 3-2 a Almería con un gol a los 99 minutos. (Foto: EFE)

Pese a estos comentarios sobre los ‘Merengues’, el entrenador confía en que su equipo seguirá peleando para conseguir los 3 puntos en cada partido e intentar arrebatar los primeros lugares a los líderes. “Les damos toda la confianza. Video individual, colectivo, cosas a mejorar... el staff hace un trabajo extraordinario. Hasta ahora estábamos sufriendo, ya nos tocaba un partido así. Es un paso adelante y ojalá nos sirva para hacer ese click. Hoy puede ser un gran día”, dijo Xavi.





¿Cuál es el comentario de Alfredo Relaño que mencionó Xavi?

Durante la rueda de prensa, el estratega fue muy contundente respecto a la victoria de los ‘Blancos’ en LaLiga, considerando que es muy injusto obtener resultados de ese tipo, sobre todo teniendo en cuenta la presencia del VAR. Ante esta situación, señaló que coincide con el periodista Alfredo Relaño, quien lanzó críticas tras el triunfo del club madrileño.

El exdirector del diario As fue muy crítico en la Cadena SER con el arbitraje en el partido entre el Madrid y el Almería.: “Es un partido para la leyenda negra del Madrid, pero para dentro de 30 años. Pocas veces me deja un mal cuerpo un partido y este lo ha hecho. Esto al Madrid no le cuesta tres puntos, le cuesta el prestigio. Todo por un entrometido del VAR que Real Madrid TV ha venido friendo últimamente y se ve que se ha ‘bizcochado’ con eso’. Tampoco sé por qué no ha enseñado amarilla a todos los que se han apilado con la grada al celebrar el gol. El árbitro de abajo estaba pitando bien, pero el de arriba le ha liado tres veces”, resaltó el especialista deportivo.





¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

Después del vibrante enfrentamiento en el Estadio Benito Villamarín, el Barcelona desvía momentáneamente su atención de LaLiga y se enfoca en la Copa del Rey para los cuartos de final. El próximo desafío los llevará a enfrentarse al Athletic el miércoles 24 de enero a las 3:30 de la tarde (hora de Perú) en el Estadio de San Mamés, donde buscarán avanzar en la competición copera.

Posteriormente, el equipo regresará al terreno de LaLiga para enfrentarse al Villarreal el sábado 27 a las 12:30 del mediodía (hora de Perú) en el Estadio Olímpico de Montjuic. Este partido será crucial en su búsqueda por escalar posiciones en la tabla de LaLiga y mantenerse en la contienda por el liderato. La intensidad de la competición no da tregua, y el Barcelona está decidido a dejar su huella tanto en la Copa del Rey como en LaLiga en esta apasionante temporada.

Barcelona vs. Real Betis jugaron en un partido por LaLiga. (Foto: Agencias).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR