Otro mensaje directo para Yerry Mina por parte de Ernesto Valverde. El técnico azulgrana lo volvió a dejar fuera de una convocatoria para un partido de Liga, para el de este sábado en La Rosaleda frente al Málaga. Así, aumentan los rumores de una posible salida del defensor colombiano, quien se podría ir cedido en el próximo mercado de pases.

Mina había sido protagonista el último miércoles en la Supercopa de Cataluña, donde marcó uno de los penales con los que el Barcelona superó al Espanyol y se quedó con el título. Pero ya de regreso a los partidos oficiales, Piqué, Umtiti y Vermaelen le han vuelto a sacar ventaja.



En la lista de convocados tampoco están incluidos Nelson Semedo, que se lesionó ante el Girona, Denis Suárez (Espanyol) y Andrés Iniesta (Atlético de Madrid).

Opciones para Mina

La incómoda situación del 'cafetero' ha generado que Palmeiras, club que lo vendió a España, haya mostrado interés en obtener una cesión para que el futbolista no pierda forma y termine de consolidarse jugando.



Según el periodista Marcel Rizzo de 'UOL', el cuadro paulista estará atento en caso Barcelona esté de acuerdo con prestar a Yerry Mina en la siguiente temporada, en caso el 'colocho' no logre adaptarse.



No obstante, Barcelona prefiere a Yerry Mina más cerca y elegiría prestarlo a un club de la Liga Santander. ¿El favorito? Todo hace indicar que sería el Girona, club ascendido esta temporada y que también es de Cataluña.