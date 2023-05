Hay formas y estilos que no gustan a una serie de hinchas. La Europa League ya tiene a sus finalistas para el partido que se disputará el próximo miércoles 31 de mayo. Roma logró clasificarse tras eliminar a Leverkusen, luego de empatar 0-0 en la vuelta y ganar 1-0 en la ida, situación que no cayó nada bien en el equipo alemán. Los jugadores comenzaron a ‘estallar’ contra José Mourinho, DT de los italianos, por su forma de juego y el cómo logró acceder a la instancia final.

El principal motivo de molestia fue la forma de juego, ya que la Roma se dedicó a defender el resultado en el cotejo de vuelta. Las estadísticas reflejan un solo remate de los italianos contra 23 de Leverkusen. Además, la posesión de los locales fue 72% contra un 28%. El planteamiento de ‘Mou’ fue un 3-5-2 con gran evidencia hacia el plano defensivo, a la vieja usanza del DT portugués.

Roma jugará la final de la Europa League ante Sevilla. (Foto: Getty Images)





Tras salir del BayArena, algunos jugadores expresaron su molestia. Si bien es cierto, no fueron efectivos contra su rival, resaltan que no se puede ganar así. Nadiem Amiri declaró: “Estoy hundido. No merecíamos que nos eliminara un equipo que no tiene nada que ver con el fútbol. Me pregunto cómo es posible, por cómo jugaron hoy y la semana pasada... Eso no es fútbol. Que un equipo así esté en la final es una locura”.

Asimismo, Kerem Demirbay fue más duro contra el portugués y la Roma: “Es una pena que un estilo de juego como este pueda ser recompensado en una semifinal de tan alto nivel. Esto es amargo, muy amargo. También para el fútbol. Pero tenemos que felicitar a nuestro oponente. Logró su objetivo de una manera asquerosa”.





Un directivo también habló

Por otro lado, el director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, mencionó al respecto: “Después de cada tiro a puerta había otro jugador en el suelo al que tenían que sacar en camilla porque estaba muy lesionado. Creo que todos los que estuvieron hoy en el estadio le desean mucha suerte al Sevilla en la final. Es triste que esta forma de jugar lleve al éxito”.

Por lo pronto, la realidad detalle que Roma jugará la final de la Europa League ante Sevilla (eliminó a Juventus en tiempo suplementario), el próximo miércoles 31 de mayo. El duelo se disputará en el Puskas Arena de Hungría desde las 2:00 p.m. (hora peruana).





Mourinho habló sobre su clasificación a la final

Mourinho se ganó el cariño de los hinchas de Roma y, tras vencer a Leverkusen, declaró que su objetivo en Roma es ayudar con el desarrollo de los jugadores: “¿Dos finales en dos años? No me interesa hacer historia en la Roma, sino ayudar a los chicos a crecer y hacer algo importante, además de ayudar a la afición de la Roma, que siempre me ha dado mucho. Quiero hacer feliz a esta gente. Para nosotros es una gran alegría”, aseguró al ser consultado sobre una nueva historia en la carrera de ‘Mou’.

“¿No corrí al final del juego? No es un problema de agilidad, todavía tengo algo. Es muy difícil para mí jugar contra mis amigos. Durante el partido te olvidas, pero después no me gusta celebrarlo en la cara de Xabi Alonso, que está haciendo un trabajo extraordinario. ¿Tres italianos en la final? Una cosa fantástica”, sentenció. En la capital de Italia todos se encuentran felices.





