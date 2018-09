PSG anunció este lunes la renovación del contrato del joven Stanley Nsoki, defensor que ha llamado la atención de Tuchel por su gran pretemporada, firmándolo hasta el 30 de junior del 2021; sin embargo, ha causado polémica debido a que el tuit tendría un doble sentido atacando al Barcelona.

En el tuit se muestra a Nsoki feliz, pero con el mensaje 'se queda' recordando el pequeño incidente que vivió hace más de un año el cuadro parisino en la previa a la llegada de Neymar. Gerard Piqué quiso dar un paso adelante y tropezó.

El defensor español aprovechó la coyuntura para publicar una imagen con 'Ney' con la frase, asegurando que su futuro seguiría estando en Barcelona, cosa que no sucedió y sentenció al jugador del Barza a una lluvia de memes.

El tuit con Nsoki ha empezado a encender las redes sociales ya que toca la sensibilidad de los culés, que aunque no lo acepten, no han llegado a superar del todo la salida de Neymar. Aun no encuentran un reemplazante natural.

Con el defensor, PSG cierra su lista de fichajes para esta temporada en la que tendrá el duro reto de levantar la Ligue 1 y la Champions League. "El Real Madrid nos muestra la manera de actuar", explicó el entrenador del París Saint-Germain, Thomas Tuchel, en vísperas de que su equipo debute en el torneo europeo ante el Liverpool.

En una entrevista que hoy publica el diario "L'Équipe", el técnico alemán aseguró que el Madrid "tiene una generación (de jugadores) que sabe cómo ganar los grandes partidos, cómo soportar la presión".