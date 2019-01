Durísima venganza: el golpe que planea dar el PSG al Barza tras fichar a De Jong

En París no se van a quedar de brazos cruzados. El fichaje de Frenkie de Jong por el Barcelona ha golpeado y mucho en el corazón del PSG , que confiaba en llevarse a la 'joya' del Ajax con la gran oferta que le pusieron sobre la mesa. Sin embargo, el mediocampista aceptó finalmente marcharse al Camp Nou, y el cuadro parisino ya planea su 'venganza'.

El periodista Daniel Riolo de 'RMC' informó a través de su cuenta de Twitter que el PSG ya trabaja en un plan para llevarse nada menos que a una de las figuras de la plantilla de Valverde, el brasileño Philippe Coutinho , que tiene contrato con el FC Barcelona hasta 2023 y una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.



Riolo señala que el interés del club galo por Coutinho es otro capítulo de la "guerra comercial" entre ambos clubes, que cuya última 'batalla' la ganó el cuadro azulgrana llevándose a De Jong. Pero también hay razones deportivas detrás, pues Tuchel quiere al brasileño en reemplazo de Rabiot, quien precisamente suena como próximo refuerzo culé.

Il n’y a rien à affirmer, c’est comme d’hab. un business. Une guerre commerciale qui doit laisser froid. Le PSG va certainement se placer sur Coutinho désormais... — Daniel Riolo (@DanielRiolo) 23 de enero de 2019

A todo esto hay que añadirle que el presente de Coutinho en el Barcelona no es el mejor. O en todo caso, no es que ni el jugador ni el club imaginaron a estas alturas.



El principal problema para el PSG, en principio, sería la elevada cláusula que tiene el mediocampista. Aunque lo que sí es un hecho es que Al-Khelaïfi no se va a quedar tranquilo tras el 'no' que le dio De Jong e irá a la carga por llevarse a un crack del Barcelona.