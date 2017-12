Ángel Di María es uno de los candidatos para reforzar el Barcelona a partir de enero de 2018. El interés es mutuo, aunque las ilusiones de los 'Culés' han crecido en las últimas horas luego de las recientes declaraciones del crack argentino al portal 'Esporte Interativo'.



El exjugador del Real Madrid ha explicado que no pasa por su mejor momento en lo emocional. No está contento. La razón es muy simple: Emery, en esta temporada, no le está dando la cantidad de minutos que un futbolista de sus condiciones quisiera tener.



"Estoy feliz en el PSG ... pero esta temporada, en realidad no. Me gustaría jugar más", dijo el argentino tras la victoria de los parisinos en Copa ante el Racing de Estrasburgo. Sin duda, sus palabras no hacen más que poner en duda su permanencia en el equipo de la capital francesa.



Cabe recordar que hace unos meses, el PSG buscó que Di María vaya al Barcelona. Sin embargo, los 'Culés' no estuvieron dispuestos a pagar más de 40 millones de euros y la operación se cayó. ¿Acaso el mercado de invierno será la revancha para el 'Fideo'?

