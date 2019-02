Nada dura para siempre: exfigura de Francia anuncia su retiro del fútbol con un emotivo mensaje

El exmediocampista internacional francés Lassana Diarra anunció este jueves su retirada, a los 33 años, apenas unas horas después del anuncio de la rescisión de su contrato con el PSG , con el que estaba ligado hasta junio. "Ha llegado para mí el momento de colgar las botas. He dado mucho por el fútbol. Gracias al fútbol, también he recibido mucho", escribió el jugador en su cuenta de Instagram.



"No digo que lo he hecho todo perfecto, pero sí que lo hice con corazón, pasión y buena actitud. Gracias a todos los que animasteis a lo largo de mi carrera deportiva. Paso la página, pero no me olvido de nada. Voy a continuar trabajando con entusiasmo, determinación y sinceridad en mis nuevos proyectos" , apuntó.



Hay que recordar que unas horas antes, el PSG había anunciado la rescisión del contrato del jugador, lo que disparaba las especulaciones sobre una próxima retirada. Asimismo, su balance en ese club ha sido estadísticamente pobre: 13 partidos en la liga francesa en un año, sin marcar goles.



"El París Saint-Germain y Lassana Diarra llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta el 30 de junio de 2019. El club agradece a Lassana su profesionalidad durante su estancia en París", escribió el equipo líder de la Ligue 1 en un corto comunicado. Diarra había llegado al club parisino en el mercado de enero de 2018.

Esta campaña apenas jugó tres encuentros en el campeonato francés, el último ante el Amiens el 20 de octubre (5-0). Las lesiones y la gran competencia en su puesto fueron empujando al exjugador del Real Madrid y el Chelsea hacia la puerta de salida.



Lassana Diarra, que jugó 34 partidos con la selección de Francia entre 2007 y 2016, fue preparando antes de su retirada la que podría ser su vida después de la etapa de futbolista, fundando en 2017 una marca de bebidas para deportistas, Heroic Sports, que tiene un acuerdo con los rugbiers del Stade Français.