Listo, se cierra otro jugador en el mercado de fichajes. El técnico del PSG , Thomas Tuchel, afirmó este lunes que su "mayor deseo" es que el delantero uruguayo Edinson Cavani permanezca en el club parisino, después de que la prensa española aludiese a un posible fichaje del 'charrúa' por el Real Madrid.



Tuchel se mostró sorprendido por las informaciones publicadas en medios españoles sobre el presunto interés del Real Madrid en el delantero uruguayo. El alemán no sabía nada al respecto.



Preguntado al término del partido amistoso en que el PSG derrotó 3-2 al Atlético de Madrid sobre si le gustaría que Cavani permaneciese en el club parisino, Tuchel afirmó: "Es mi sensación y mi mayor deseo, y no he escuchado nada al respecto" de una posible marcha del delantero uruguayo para España.



"Hace unos días hablé con Edinson, y no mencionó nada de eso. Dijo que estaba deseoso por regresar y por unirse al grupo y firmar todos sus goles con nosotros", confesó el nuevo inquilino del banco del PSG, que tiene como misión ganar la Champions League



"Es un jugador referente para nosotros y no se pasa por la cabeza que salga", añadió.



Algunos medios señalan que el Real Madrid se habría fijado en Cavani como reemplazo del portugués Cristiano Ronaldo tras su marcha a la Juventus de Turín.



El delantero uruguayo de 31 años, componente de la 'MCN' parisina junto a Kylian Mbappe y Neymar, llegó al PSG hace cinco temporadas procedente del Nápoles.