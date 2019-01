Fe en la búsqueda: padre y amigo de Emiliano Sala hacen desesperado llamado para encontrarlo

Un grito que, esperamos, tenga eco. "Es desesperante, no se puede creer", dijo este martes el padre del futbolista argentino Emiliano Sala , que viajaba a bordo de una avioneta privada que desapareció el lunes por la noche sobre el Canal de la Mancha.



Desde Rosario, 310 km al norte de Buenos Aires, el padre de Emiliano Sala habló con voz entrecortada sobre la ilusión de su hijo de 28 años ante el flamante pase del Nantes al Cardiff City, club galés que compite en la Premier League de Inglaterra.



"Tenía una ilusión terrible, sabes lo que es ir a la Premier. Nunca creía que Emiliano iba a poder llegar a ese nivel, era una cosa de locos", afirmó en declaraciones a radio Latina al evocar la última conversación con su hijo, revelación de 2018, el domingo pasado.

Sobre la desaparición de la aeronave a unos 20 kilómetros al norte de la isla inglesa de Guernesey, dijo no tener noticias. "No sé nada, no sé nada. Nadie me llamó [de los clubes], me enteré por los medios. Yo hablé el domingo con él", afirmó el hombre, un camionero padre de tres hijos.

Asimismo un argentino del Bordeaux, Valentín Vada, quien es uno de los mejores amigos en Francia de Emiliano Sala, pidió por la pronta ubicación del atacante. "¡Vamos hermano!, ¡aparece por favor!", escribió en Twitter.

Vamos hermano !! Aparece por favor !!! 🙏 — Valentin Vada (@ValentinVada) 22 de enero de 2019

(Con información de AFP y EFE)