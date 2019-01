¡Lo dan por hecho! Rabiot ya tiene acuerdo con el Barcelona y llegará libre en junio de 2019

El FC Barcelona no tiene grandes pendientes en este mercado de fichajes 2019 de invierno. Con un central ya fichado, los esfuerzos se centran en la ventana de medio año. De hecho, el primer refuerzo de la temporada 2019-20 ya estaría cerrado y no se trata de otro que de Adrien Rabiot.



Según el periodista Fabrizio Romano del medio inglés 'Bleacher Report', luego de tantas idas y vueltas con el jugador francés y su madre, por fin hay un acuerdo para que el crack del PSG llegue para el mes de junio en calidad de agente libre.



De acuerdo a la citada fuente, el FC Barcelona y Rabiot arreglaron por cinco temporadas con un sueldo de 10 millones de euros por año. Sin embargo, para que no hayan problemas con PSG, el anuncio se dará cuando el francés culmine su contrato en el París (30 de junio).

Todo por el Barcelona

Tanto Liverpool como Tottenham se pusieron en contacto con Rabiot para que firme por uno ellos tras su final de contrato con PSG. No obstante, el volante les dio una clara respuesta: "No". Y es que este tiene la idea de ponerse la camiseta culé lo más pronto posible.



Por lo pronto, se espera que Adrien Rabiot siga siendo suplente con PSG. El mismo Antero Henrique, director deportivo parisino, ha manifestado que le han dado ese indicación al técnico Thomas Tuchel porque el jugador no quiere firmar su renovación.