¡El fin de la era Cavani! PSG busca venderlo y dar con el golpe con un gran fichaje del FC Barcelona

El FC Barcelona podría sufrir una gran baja para el mercado de fichajes 2019 debido a los intereses del PSG para reforzar su plantilla. De acuerdo al diario 'Le 10 Sport' de Francia, los parisinos quieren 'pescar' en el Camp Nou y ya tienen el plan perfecto para dar el gran golpe.



El objetivo que el campeón de la Ligue 1 es concretar el fichaje de Coutinho , un jugador venido a menos en el FC Barcelona y cuya llegada sería cubierta con la venta de Edinson Cavani. Según la citada fuente, en PSG entienden que el ciclo del uruguayo ha terminado y buscan refrescar el ataque.

El equipo parisino espera sacar 50 millones de euros de la venta de Cavani para pagar una parte del fichaje de Coutinho. Debido a que no vive un gran momento en el FC Barcelona, la cotización del brasileño en el mercado ha disminuido y haría más asequible su llegada al Parque de los Príncipes.

Philippe Coutinho de Liverpool a Barcelona por 135 millones de euros. (Foto: Getty Images) Philippe Coutinho. (Foto: Getty Images)

Coutinho piensa en irse del FC Barcelona

Según publica el diario 'Sport' hace un par de semana, Coutinho ya medita salir del FC Barcelona en el mercado de fichajes de verano. No se encuentra cómodo en Camp Nou y ya se lo ha hecho saber a sus compañeros brasileños del vestuario. Sin embargo, no ha habido conversaciones con la directiva sobre el tema.



"La idea que está madurando Coutinho no es fruto de un calentón ni del desasosiego de verse relegado al banquillo, sino que la viene analizando desde que vio que las cosas no le salían en el club azulgrana", publica la citada fuente.

