En medio de los rumores de fichajes que hay en Europa, medios españoles indican que Marc-André ter Stegen se encontraría en la órbita del PSG para la próxima temporada. Como se ha mencionado en anteriores oportunidades, los franceses quieren un portero de calidad para luchar en competiciones europeas. No es que Areola lo haga mal, sino que hay un hueco que falta reforzarse de cara al proyecto Champions League y ese es el puesto del arquero.



¿Cuánto ofrecería Al-Khelaifi a los directivos culés? Nada menos que 100 millones de euros. Marc-André ter Stegen renovó su contrato con el Barça en mayo de 2017. La directiva del club catalán prolongó su vinculación juntos hasta 2022 y también amplió la cláusula de rescisión.



No obstante, al ser previo a la huida de Neymar rumbo al PSG, tampoco lo blindó tanto como Bartomeu ha impuesto en las últimas renovaciones.



A día de hoy la cláusula de Ter Stegen es de 180 millones de euros. Demasiado dinero para un portero, pero no como para ahuyentar a los de Qatar. ¿Llegará Ter Stegen? En la actualidad, el portero alemán se encuentra entre los mejores del mundo, aunque tratándose de una oferta por un golero, todo podría pasar. Hay que recordar también que en los próximos meses, el PSG tendrá que fundamentar la inversión en los fichajes de Neymar y Kylian Mbappé.



PSG se desquitó con Estrasburgo tras su reciente revés en la Champions League y goleó el sábado por 5-2 al conjunto del este de Francia en un partido por el campeonato doméstico.



El uruguayo Edinson Cavani firmó un doblete y el argentino Angel Di María, que fue dejado en la banca el miércoles en el revés por 3-1 ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions, agregó una diana en el Parque de los Príncipes. Neymar y Julian Draxler redondearon el marcador.