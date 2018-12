Uno de los grandes objetivos del FC Barcelona para el mercado de fichajes 2019 es Adrien Rabiot. El problema es que el PSG sigue poniendo todas las trabas a su salida. La última, según ESPN, tiene que ver con Thomas Tuchel y su "colaboración" para conseguir que el volante francés renueve.



De acuerdo al citado portal, Tuchel le ha advertido a Rabiot de que no entrará en ninguna convocatoria más del PSG hasta que no firme la renovación de contrato, el mismo que lo une con los parisinos hasta junio de 2019. Adrien ha rechazado varias veces las ofertas, pero no se dan por vencidos.

De hecho, en una de las medidas más desesperadas, el PSG le ofreció a Rabiot un sueldo como el de Thiago Silva: 15 millones de euros. Sin embargo, más allá del dinero, el volante galo estaría únicamente interesado en fichar por un club como el FC Barcelona.



El PSG sabe que si Rabiot no firma la renovación, podría irse gratis al Barcelona o el club que quiera. El club parisino ha entrado en desesperación y quiere, incluso, que Tuchel ejerza presión sobre Adrien. No importa la forma.