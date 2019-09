"Es como una mujer...": la explicación machista de Ben Arfa sobre por qué no firmó por ningún club

Pasan los días y, de a pocos, es cierto, la sociedad toma conciencia de lo crítica que es problemática de la violencia sobre la mujer. Los comentarios machistas y déspotas son cada vez más sentenciados y señalados. Darles vitrina es una buena forma de darnos cuenta que tenemos que erradicarlos. Sin embargo, hay algunos que no terminan de entender, este es el caso del futbolista Hatem Ben Arfa.

El francés que ha sido parte de la Selección de Deschamps, no tiene club desde el junio pasado. Este mercado de fichajes tuvo algunas ofertas pero no llegó a concretar ninguna. Nadie entendía la razón, por lo que se atrevió a aclarecer las dudas por medio de su Instagram de una forma nada divertida.

“Ningún proyecto de los que me ofrecieron me atrajo. Es como una mujer, si no te excita, lo dejas correr”, escribió Arfa en su red social.

De inmediato diversas reacciones se hicieron presente, la mayoría sentenciando al futbolista por los comentarios misógenos.

El volante que es considerado uno de los mayores talentos de su generación, salió del Rennes de Francia y por el momento parece que no continuará su carrera en Europa. La temporada pasada anotó nueve goles en 41 partidos.

El exjugador del Niza y PSG, entre otros clubes, tuvo ofertas de la Sampdoira y Genoa, del Calcio, donde pudo llegar como jugador libre; sin embargo, ninguna de estas lo sastisfizo y por el momento quedó sin club en Europa al cierre del mercado europeo el pasado 2 de septiembre.

