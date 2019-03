Lo que pudo ser: confirman contactos entre Karim Benzema y tradicional cuadro francés

Karim Benzema ha sido el delantero que siempre acompañó a Cristiano Ronaldo en Real Madrid desde mediados de 2009, año en que ambos llegaron a la 'Casa Blanca' para el nuevo proyecto de fichajes de Florentino Pérez. El atacante galo arribó desde Olympique Lyon, donde fue un tremendo 'killer'.

No obstante, con el pasar de las temporadas el nivel de Karim Benzema no fue el esperado y su modo de juego se acomodaba más fuera del área rival. Ahora, se acaba de confirmar que su ex club lo tuvo en mente para esta temporada. Es más, hasta conversaron directamente con el 'Gato'.

"Lo conversamos el verano (europeo) pasado porque se lo planteamos a Benzema, pero no llegamos a sus pretensiones económicas. Lo discutimos también con su representante y es parte de lo que planteamos hacer", sostuvo Jean-Michael Aulas, presidente del Lyon, a Tout le Sport.

El ex internacional de la Selección de Francia, que tiene contrato con el Madrid hasta mitad de 2021, bien pudo regresar al club que lo saltó a la fama. El impedimento fue el monto que pedía como salario.

Como se recuerda, Karim Benzema en cinco años que pasó en el Olympique Lyon anotó 66 goles en 148 partidos jugados. Fueron 35 millones de euros los que Florentino desembolsó por su contratación.

