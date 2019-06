¡Y no es Keylor Navas! PSG prepara oferta por este crack tras la salida de Buffon

Mientras Mbappé y Neymar solucionan su futuro en el PSG , el cuadro parisino se preocupa por lo que será su portería. Alphonse Aréola es el llamado a tomar el titularato tras la salida del mítico portero italiano, Gianluigi Buffon, quien dejará el club y se enrolará en nuevos proyectos, quizás, fuera de las canchas (aunque Barcelona lo pretende), pero el club de París busca una opción de mayor calibre.



Keylor Navas era una de las opciones más certeras del club de París para asumir los guantes del once titular (teniendo en cuenta que Aréola alternaría) debido a su experiencia y con los galones suficientes para asumir el reto de llevar al PSG al título continental.



Pero, en las últimas horas, se conoció que existe apuro por concretar el fichaje de otro portero. Según The Times, se trata de David De Gea , quien dejaría el Manchester United, revela el medio británico, y que siempre ha sido una de las opciones predilectas de Antero Henrique y Nasser AL-Khelaïfi.



El guardameta tiene solamente un año más de contrato, no ha renovado y podría forzar su marcha del proyecto de Ole Gunnar Solskjaer para seguir los pasos de Ander Herrera, que también irá a Francia. La escuadra de Thomas Tuchel encontraría en el internacional español un refuerzo que encajaría perfectamente en el proyecto que prepara para asumir el reto de buscar la 'Orejona'.



► ¿De la Juventus a Inglaterra? Ofrecen 50 millones de euros por Joao Cancelo



► Se filtró todo: la pelea de Neymar con la modelo en París filtrada [VIDEO]



► El sustituto de Neymar favorito en Brasil: el crack que piden para el ‘Scratch’



► El primer sacrificado: ya le anunciaron que deja el Real Madrid pero quiere ir a un club grande