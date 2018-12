Timothy Weah anunció hoy que este mercado de fichajes 2019 dejará el PSG , tras varios meses en los que Thomas Tuchel apenas ha contado con él. El jugador de 18 años señaló en su cuenta de Instagram que ha tomado la decisión de abandonar el club cedido, pero no precisó su nuevo destino.



"Agradezco a los seguidores su apoyo constante, y también a los entrenadores y a mis compañeros el haberme apoyado para que me sienta siempre parte de esta familia. Estos meses han sido formidables aunque no haya jugado mucho", dijo Weah.



El delantero, que tiene la nacionalidad francesa, la liberiana y la estadounidense, agradeció las oportunidades que tuvo al principio de la temporada, porque en su opinión que estas le han abierto "muchas puertas este invierno".



Weah, renovado el pasado verano hasta junio de 2020, debutó oficialmente el pasado 3 de marzo con el primer equipo del PSG, en el choque de la Ligue-1 ante el Troyes que ganó el club de la capital por 0-2.



"Echaré de menos el estadio, y también la energía que habéis aportado en cada partido", dijo a los aficionados, en un mensaje en el que se mostró "orgulloso de ser parisino".



Fuente: EFE