Barcelona considera que tiene equipo para pelear por el título de la Champions League y La Liga, aunque eso no significa que no se vaya a reforzar en el mercado de invierno en Europa. De acuerdo a medios catalanes, los culés no olvidan a un futbolista y harán todo lo posible por llevárselo en el mes de enero, especialmente cuando su contrato finaliza en junio con el PSG y puede verse que el mediocampista no hace lo posible para renovar con el club.



El futbolista es Adrien Rabiot , jugador que culmina su contrato en la próxima temporada y no pretender renovar con los parisinos, pese a las intenciones de Nasser Al-Khelaifi de renovarle su vínculo contractual. Rabiot podría negociar con cualquier club a partir de junio y saldría gratis de París, lo que parece motivo suficiente para su salida en enero si el club francés quiere sacar algo de dinero para sus arcas. De la otra forma, si todo llega al mes de junio, ningún club tendría que negociar con Al-Khelaïfi previo al acuerdo con el jugador.



Al parecer, la intención de Rabiot este comienzo de curso era quedarse en París, aunque las relaciones entre el jugador y el club podían haberse deteriorado y estar en su peor momento. Lo que es seguro es que el centrocampista de 23 años se encuentra en la mejor posición para negociar y, aunque Al-Khelaïfi no desea separarse, el francés tiene la última palabra. Rabiot cuenta con el interés de Barcelona, Juventus, Manchester City o Tottenham, entre otros.



Por otro lado, su actual técnico del PSG, Thomas Tuchel, ha hablado sobre él y su situación en la posición del número 6. Una demarcación donde a muchos observadores, técnicos y directivos les gustaría verle. Sin embargo a Tuchel no. El ex entrenador del Borussia Dortmund cree que el centrocampista tiene una mentalidad demasiado ofensiva, "es un jugador muy curioso", dice del francés, "tiene la mente ofensiva y le gusta correr riesgos", admite. Rabiot tiene la decisión final. Todo parece acercarse a Cataluña.