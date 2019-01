No todo son malas noticias: la decisión que tomó el PSG con Rabiot tras rumores de fichaje al Barcelona

El drama de Adrien Rabiot con el PSG parecía incrementarse semana a semana. Tuchel no lo utiliza y la directiva no lo quiere ver más, todo por tomar la decisión de no renovar y buscar su salida al Barcelona. Todo esto podría cambiar.

Según RMC, PSG ha incluido en la gira de invierno en Doha, capital de Catar, a Rabiot. La decisión fue tomada tras dejar claro que todos los jugadores del plantel deben formar parte del viaje.

El equipo parisino participará en el 'Qatar Tour 2019' que se realizará del 13 al 17 de enero en Doha. Los entrenamientos se darán en la Aspire Zone, pero también en el Khalifa de Doha, donde será abierto al público.

"Aspire se ha convertido en poco tiempo en un importante centro deportivo internacional y con una infraestructura en construcción que hará de Qatar el destino de elección para todos los atletas que buscan el más alto rendimiento", explicó el presidente del PSG.