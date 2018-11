Es uno de los futbolistas que interesa al Barcelona desde el pasado mercado de fichajes de verano. Sin embargo, cuando se trata del PSG , los culés siempre tienen problemas para traer futbolistas al Camp Nou. Primero fue el caso de Marco Verrati, ahora lo es Adrien Rabiot. El volante galo es considerado en el primer equipo de los parisinos, pero el jugador formado en las canteras del club considera que su salario debería ser mejor, a lo que el PSG no lo mira así, especialmente con el ‘Fair Play Financiero’, acechándolo por el caso de Neymar y Mbappé.



¿ Rabiot podrá llegar al Barcelona? Es posible. Sin haber renovado con el club y con un contrato hasta el final de la presente temporada, el francés puede negociar con cualquier club a partir del 1 de enero del 2019. No obstante, los catalanes esperan que el PSG no haga la oferta que haría que Rabiot no salga de la Liga Francesa. Y ¿cuál es esa?



De acuerdo al diario ‘Sport’, Rabiot espera ganar 10 millones de euros netos con los parisinos, algo que Nasser Al-Khelaifi no tiene pensado ofrecerle por el ‘Fair Play Financiero’. ¿El Barcelona sí puede hacerlo? El medio catalán confirma que es la propuesta que le harían los culés para que refuerce así la medular que ya cuenta con Rakitic, Arthur y Arturo Vidal.



El PSG le ha ofrecido a Rabiot renovar por las próximas tres temporadas, con una mejora económica que lo intentaría equiparar a las otras estrellas del PSG. La oferta supera los nueve millones de euros, más una serie de bonos. Sin embargo, esta oferta tampoco ha convencido a Rabiot, quien espera superar los 10 millones, además de exigir una prima de renovación, amparándose en que queda libre el 30 de junio de 2019. Muy difícil, por el momento.



La madre de Rabiot, Veronique, es la que lleva las negociaciones y también estudiará la oferta del Barcelona. La novela de este futbolista continúa…