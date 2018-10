¿Cambio de planes? En el mercado de fichajes de verano, Adrien Rabiot solo tenía la mirada fuera de París y Francia. El volante formado en el PSG quería emigrar a otra liga, teniendo en cuenta las pocas oportunidades que gozaba en el equipo parisino y con Nasser Al-Khelaifi, contando como prioridades a más jugadores estelares para un plantel que ya goza con Neymar, Kylian Mbappé, Buffon y compañía. Sin embargo… ahora todo tendría otro final.



De acuerdo a ‘L’Equipe’, Adrien Rabiot meditaría renovar con el PSG. ¿Qué ha cambiado en él en los últimos meses? Su titularidad con Thomas Tuchel y la familia. Los lazos que tiene formados en París son fuertes para el futbolista de 23 años, por lo que una partida con destino a Barcelona podría ser un inconveniente para el talentoso futbolista galo.



Como se ha mencionado reiteradas veces, Rabiot tiene un sitio en el plantel del Barcelona, mas no como titular indiscutible. Con Busquets, Rakitic, Coutinho y ahora Arthur, la titularidad del galo se hace un poco más complicada, por lo que el mediocampista podría darle un cambio de 180 grados a sus intenciones de emigrar al extranjero. París se siente más cómodo, por ahora.



El mismo diario agrega que el vínculo con el Barcelona no está roto y que Rabiot, probablemente, en el mercado de fichajes en invierno, decida su futuro: renovar con el PSG o irse a los culés o, quizás, otro equipo en LaLiga, Premier u Serie A. Recordemos que la Juventus también había tocado a su puerta, luego de su intención de no renovar en París.