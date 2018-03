Decepción y hasta fracaso son dos palabras que bien perfectamente se podrían asociar al presente del PSG luego de la eliminación de la Champions League a manos del Real Madrid. En el cuadro parisino no están nada contentos y, según L'Equipe, la primera 'víctima' sería Unai Emery, el entrenador.

Pero la noticia no queda solo ahí, sino que el medio francés revela que el próximo objetivo del PSG es tener en el banquillo a Antonio Conte , director técnico del Chelsea. Aunque el italiano tiene contrato por una temporada más con los 'Blues', ya habría iniciado un acercamiento.

En PSG, según el citado medio, gustan de la personalidad de Antonio Conte para liderar un proyecto que tiene a muchas estrellas, entre los que se destaca Neymar. "A pesar tener una oferta de su selección, el técnico sueña con ganar una Champions y el PSG le daría los argumentos para lograrlo", explica Sport.

El técnico del PSG, Unai Emery, no dudó en reconocer que los hombres del Real Madrid "han sido mejores" tras perder 2-1 en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones cayendo eliminados del torneo continental.



"Es una decepción, pero al mismo tiempo no lo es perder contra el Real Madrid, no hemos podido, han sido mejores, felicitarles y nosotros a seguir nuestro trabajo", dijo Emery tras el partido a la televisión Mega.



Emery consideró que en la ida controlaron un 50% del partido, "no aprovechamos ese 50% para poder traer un mejor resultado, ellos en su 50% fueron capaces de marcar esa diferencia" ganando 3-1 en el estadio Santiago Bernabéu.