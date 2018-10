PSG la tiene clara, pese a que no haya llegado a su principal objetivo. Y es que los parisinos tienen el sueño de llevarse la Champions League; por ello contrataron a Neymar hace un año. No obstante, aún no gana la Copa de Europa, pero espera que se dé con el alemán Toni Kroos de la mano.

Así lo apunta Calciomercato. Según el citado medio italiano, PSG tiene como principal objetivo hacerse con los servicios de Toni Kroos de cara a la próxima temporada. Lo consideran una pieza clave para que potencie la medular en Parque de los Príncipes.

No obstante, hay cierta incertidumbre en el cuadro francés por un posible arribo de Kroos. Y es que, siempre el medio galo, el Madrid no estaría dispuesto a soltarlo de manera muy fácil. Sobre todo cuando se habla de un posible traspaso de Luka Modric al Inter de Milán.

También se indica que en la tienda parisina está en carpeta el nombre de Corentin Tolisso (Bayern Munich), pero que ante todo harán esfuerzos para sacar al teutón del Santiago Bernabéu.

Como se recuerda, Toni Kroos se puso la camiseta del Madrid en el año 2014 luego de su gran Mundial de Brasil con la Selección de Alemania. Los merengues pagaron 42 millones de euros y en la actualidad casi dobla esa cifra, para Transfermarkt.