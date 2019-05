El guiño del hermano de Griezmann a PSG con una foto de Neymar que luego borró

Luego de anunciar que no jugará más en el Atlético de Madrid, la prensa europea ha puesto el futuro de Antoine Griezmann en manos del FC Barcelona. Sin embargo, en las últimas horas, el PSG se habría sumado al grupo de clubes interesados en los servicios del delantero francés.



Y como si los rumores no fuesen suficientes, el hermano de Griezmann ha dejado una pista sobre el futuro de este luego de publicar en su cuenta personal de Twitter una foto de Neymar que no ha dudado en borrar minutos después.

El guiño del hermano de Griezmann. El guiño del hermano de Griezmann.

"Hi" ("Hola" en inglés), publicó el hermano de Griezmann como leyenda de la foto de Neymar. Como era de esperarse, la imagen se hizo viral con los minutos y muchos han empezado a creer que el todavía crack del Atlético de Madrid está muy cerca de ser el fichaje estrella del PSG.

Según 'L'Equipe', la semana pasada existió una cumbre entre alguien del entorno del futbolista, en concreto su hermana y representante, Maud, con directivos del PSG. La posibilidad de tener a Griezmann en París interesaba con creces pero parece que no se podrá dar.

