Tiene su razón: la gran molestia de Mbappé con el técnico del PSG de cara a la Bota de Oro 2019

Kylian Mbappé se ha convertido pieza clave del PSG en las últimas temporadas. Si bien cierto que no ha logrado la Champions League, con goles aportó para que su equipo se lleve campeonatos locales. Por ejemplo, a un partido que acabe el torneo francés de primera división esta campaña, el joven delantero de 20 años lleva 32 tantos.

A nivel europeo, Kylian Mbappé también tiene la meta de llevarse la Bota de Oro 2019. Sin embargo, esto tiene cierta dificultad ya que en el primer lugar para este trofeo individual se encuentra Lionel Messi con cuatro goles más que él. El popular 'Donatello' considera que su cantidad de dianas hubiese sido mayor de no ser por las decisiones de su técnico, Thomas Tuchel.

Según apunta Le Parisien, Mbappé está molesto con su entrenador debido a que no lo alineó en dos partidos esta campaña. El ex AS Mónaco considera que de haber jugado, su cifra de goles estaría cerca o al alcance del goleador argentino del Barcelona. Hay que tener en cuenta que no jugó los duelos frente al Estrasburgo y Nantes en la Ligue 1.

Se indica que el internacional con la Selección de Francia (campeón del Mundial Rusia 2018) le habría pedido explicaciones a Tuchel para conocer los motivos de por qué lo dejó fuera. Se encontraba apto para jugar, apuntan.

Ahora, a Kylian Mbappé solo le queda esperar hasta el viernes, fecha en la que jugará con PSG ante Reims como visitante por la última jornada del campeonato francés. Debe marcar cuatro goles para alcanzar a Lionel Messi en la pelea por obtener su primera Bota de Oro.

