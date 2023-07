Bernardo Silva es un futbolista que ha dejado una huella importante en el Manchester City. Su habilidad técnica, visión de juego y capacidad para marcar la diferencia lo convierten en un jugador invaluable para su equipo tanto a nivel nacional como internacional. Así lo ha demostrado en la temporada 2023-24, cuando el cuadro inglés ganó la primera Champions League de su historia. Sin embargo, por muy importante que sea en el equipo de Josep Guardiola, el crack portugués ya busca un cambio de aires para su carrera, siendo el FC Barcelona su destino predilecto.

Luego de meses de sonar en la órbita azulgrana, la figura del Manchester City insiste en vestirse de azulgrana en un futuro no muy lejano. Es por ese motivo que no ha tenido problemas en llamar a las oficinas de la institución azulgrana para ofrecer sus servicios en el 2023-24.

Así lo revelado este martes el reconocido Gerard Romero, que en su canal Jijantes (YouTube) dijo que el astro portugués no pierde la ilusión de ser parte del Barcelona. Sin embargo, en el Spotify Camp Nou no hay espacio para su fichaje. No porque no se trate de un jugador de calidad, sino por los problemas de dinero.

Siempre según la citada fuente, en el Barcelona le han dicho a Bernardo Silva y su entorno que pensar en ficharlo es algo imposible ahora mismo. Simplemente, las cuentas no cuadran en Les Corts como para pagar un traspaso de 80 millones de euros, cifra que pediría el Manchester City.

Y mientras tanto, en el Paris Saint-Germain no le pierden el rastro al portugués. Ante la inminente salida de Kylian Mbappé, el entrenador Luis Enrique habría pedido reemplazarlo con el crack del Manchester City. Sin embargo, las negociaciones entre los clubes ni han empezado.





Bernardo Silva en Manchester City





Nacido el 10 de agosto de 1994 en Lisboa, Portugal, Silva se formó en las categorías juveniles del Benfica antes de unirse al AS Mónaco en 2014. Su rendimiento destacado en la Ligue 1 llamó la atención del Manchester City, que no dudó en ficharlo en el verano de 2017 para reforzar su mediocampo.

Silva ha sido parte esencial de los múltiples títulos que ha ganado el Manchester City desde su llegada. Ha sido campeón de la Premier League en varias ocasiones, ganando el título en la temporada 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-22 y 2022-23. Además, ha contribuido a la conquista de otros trofeos importantes como la Champions League.





Bernardo Silva viene de ganar la Champions League con el Manchester City. (Foto: AFP)





