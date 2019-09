Sin chances en el Inter: Mauro Icardi, a punto de jugar con Neymar y Mbappé

No tiene espacio para Antonio Conte y la directiva del Inter. El desplante hecho a los ‘neroazzurros’ en la pasada temporada fue la hecatombe en la ciudad de la moda. Mejor no saber nada del delantero argentino y su esposa Wanda Nara fue la consigna hecha hace unos meses y la pauta que se mantiene – hasta la fecha – en la Liga Italiana. Icardi no tiene un sitio en el primer equipo y debe buscar un club en el mercado de fichajes de verano.



El problema, sin embargo, es su esposa y representante Wanda Nara. Icardi no es un delantero barato y nadie – parece – querer comerse el pleito en estos días. No obstante, según ‘Tuttosport’, el atacante podría tener un espacio en el PSG para esta temporada.



Icardi se marcharía cedido sin ningún coste alguno para los parisinos. Sin embargo, Mauro tendría una cláusula de compra si es que termina destacando en la Ligue 1. Con Edinson Cavani, con 34 años, Paris Saint Germain necesita un sustituto para el futuro y probaría con el jugador que tampoco es tomado en cuenta para Lionel Scaloni en la Selección Argentina.



Inter de Milán juega este domingo frente al Cagliari e Icardi no tiene espacio para la alineación de Conte. Pese a que estaba viendo los detalles de un nuevo departamento para él y su familia, el ex jugador de la Sampdoria tiene que preparar maletas para su nuevo destino.



El mercado de fichajes cierra el 2 de setiembre y Wanda y Mauro deben apresurarse, si es que el delantero quiere jugar en el 2019-2020. No todo puede quedarse en la demanda al Inter de Milán. Si Icardi quiere ser uno de los ‘grandes’, tiene que jugar.





