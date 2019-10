¿Mauro Icardi o Cavani? La última confesión de Thomas Tuchel sobre quién sería el '9' del PSG

Un debate que dará que hablar. "No hay jerarquía", entre el argentino Mauro Icardi , el '9' del momento del PSG y el uruguayo Edinson Cavani , máximo goleador en la historia del club francés, convertido en suplente por una lesión, fueron las palabras de este sábado del entrenador parisino, el alemán Thomas Tuchel, en la previa del duelo contra el Marsella del domingo.



"Tenemos que adaptarnos siempre a la situación y 'Edi' estaba lesionado. No fue su culpa, pero era así. Debemos protegerle porque el riesgo (de recaída) es demasiado grande. Es un momento difícil para recuperar el ritmo en un equipo que juega equilibradamente, que gana, con mucha intensidad. Pero eso no quiere decir que sea el número uno, dos o tres", explicó Tuchel en rueda de prensa.



"Está decepcionado por no haber jugado, es normal. He hablado con él y es difícil porque, por un lado, quiero darle minutos porque lo merece, ha trabajado muy duro para estar listo lo antes posible; pero por el otro lado, tengo que pensar siempre en el equipo, y durante un partido no puedo prometer que jugará 15 o 20 minutos", añadió el técnico del PSG, sobre la posible aparición de Cavani este fin de semana por la Ligue 1.



Reclutado este verano boreal con un papel de suplente de lujo, Icardi ha firmado un inicio de temporada perfecto con 5 goles en seis partidos, aprovechando las lesiones que sufrieron Kylian Mbappé y Cavani a mediados de agosto. Por su parte, el charrúa no ha vuelto a jugar desde entonces, tampoco en los dos últimos encuentros contra el Niza (4-1) y el Brujas (5-0), pese a que ya se había reincorporado al grupo. ¿Quién debería ser titular?



¿Qué más dijo el DT del PSG sobre Cavani?

" También es duro para mí", apuntó el entrenador germano. "En el entrenamiento no muestra que esté decepcionado. Hemos hablado, lo ha entendido. Espero que sea paciente, con buen humor como hasta ahora. Voy a intentar darle minutos (contra el Marsella) porque necesita recuperar ritmo", sentenció Tuchel. Cavani ha sido convocado por el PSG para medirse ante su clásico rival en Francia, el Olympique de Marsella.

► Mbappé lo vale: la oferta de 300 millones de euros del Real Madrid sin entrar en conflicto con PSG



► Dos clasificarán al Mundialito de China: los 25 clubes que jugarán la Supercopa Conmebol Sudamericana en 2020



► ¡Otra vez peligra el Clásico! Convocan más protestas para el 18/12, nueva fecha del Barça-Real Madrid



► Lo peor recién llega para Barça: los millones de euros que pierde por no jugar hoy ante Real Madrid