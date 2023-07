No cabe duda que la Major League Soccer (MLS) se ha convertido en una de las ligas más atractivas del mundo. Y es que el campeonato estadounidense mejora su nivel cada año tras una serie de grandes fichajes, como es el caso del Inter de Miami, que se hizo con los servicios de Lionel Messi y Sergio Busquets. Eso sí, los equipos rivales no se quedan atrás y también esperan reforzar sus planteles. Ante ello, New York City, otro de los clubes que espera dar un salto de calidad, puso la mira en Neymar, astro brasileño que se encuentra en búsqueda de opciones para continuar con su carrera futbolística.

Según la información brindada por el medio de comunicación ‘The Secret Scout’, el New York City tiene como objetivo principal la contratación de ‘Ney’. Asimismo, detalló que el City Football Group Limited, conglomerado de clubes con presencia en la Premier League, ya realizó una oferta y espera ficharlo en el presente mercado de verano.

“El club le ha ofrecido un trato a Neymar, pero no se ha tomado una decisión”, señala el diario en torno al futuro del brasileño de 31 años, quien busca arribar a un nuevo equipo tras romper las relaciones con los directivos del París Saint-Germain.

Es necesario mencionar que los ‘Ciudadanos’, a pesar de solo tener 10 años de vida, ya es catalogado como uno de los grandes equipos de la MLS. En el 2021, logró levantar el título, luego de imponerse contra Portland Timbers. Un año después, conquistó la Copa de Campeones venciendo a nada menos que Atlas, de la Liga MX.





El presente del New York City

A diferencia de años anteriores, el equipo que dirige el inglés Nick Cushing no atraviesa un buen presente futbolístico. Actualmente, se encuentran en el puesto 11, con 25 unidades, a solo un punto de Montreal Impact, último elenco en clasificar al Repechaje de los Playoffs de la MLS.

Ojo, si Neymar aceptaría la propuesta, no sería la primera estrella mundial en arribar a los ‘Ciudadanos’. Anteriormente, el español David Villa, el italiano Andrea Pirlo o el inglés Frank Lampard también vistieron la camiseta del conjunto estadounidense. Al día de hoy, el club de la Gran Manzana cuenta en su plantel con los argentinos Braian Cufré y Matías Pellegrini.





