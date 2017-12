"En diez años quiero jugar en el mejor equipo del mundo. Si es el PSG, puede que todavía esté aquí", afirmó el atacante francés Kylian Mbappé , que mañana cumplirá 19 años, en una entrevista que publica este martes la revista "France Football".



Con esa frase, el joven talento del fútbol francés, que llegó al París Saint-Germain procedente del Mónaco este verano por 180 millones de euros, deja la puerta abierta de su futuro.



Mbappé aseguró que se encuentra cómodo en el PSG, donde dijo sentir "cada vez más complicidad" con sus dos compañeros de tridente, el brasileño Neymar y el uruguayo Edinson Cavani.

En particular, señaló que Neymar le ayudó a adaptarse a su nuevo vestuario e, incluso, le presionó para que firmara por el club parisiense.



"No paraba de enviarme mensajes: '¿cuándo vienes?'. Yo le respondía: 'espera que llego'", relató el francés, que se sintió muy bien acogido por Neymar lo que "ayudó a integrarse en el vestuario".



El jugador más joven que ha integrado el "top 10" de la lista para el Balón de Oro afirmó que su eclosión ha sido más rápida de lo que esperaba, pero que su ambición sigue siendo alta, por lo que no sabe dónde llegará en el mundo del fútbol.