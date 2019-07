¿Y el club no estaba enterado? El padre de Neymar explicó el motivo de su ausencia a la pretemporada del PSG

Neymar fue la gran ausencia del PSG en su primer día de pretemporada. El jugador se encontraba aún en su país tras haber asistido a la final de la Copa América donde Brasil salió campeón. El jugador no se presentó y el club francés lanzó un comunicado en sus redes oficiales donde resaltaron el hecho y la sanción correspondiente.

Ante los rumores de un posible acto de rebeldía por parte del jugador -quien no quiere continuar en el club, su padre conversó con Fox Sports Brasil y aclaró los motivos por los cuales no se hizo presente en el PSG. Es más, no estará no solo los primeros días de la pretemporada, sino hasta la próxima semana, es decir, el 15 de julio.

" Tenemos una agenda llena y estas fechas llevan programadas meses. Neymar llegará el día 15 sujetos a las condiciones del club", dijo el padre de Neymar. Y es que, al parecer, el jugador tiene varios actos importantes los días 12 y 13 en el Instituto Projeto Neymar en Sao Paulo, razón por lo que no está en París.



Este hecho levantó suspicacias en la prensa mundial. El jugador ha venido coqueteando con el Barcelona desde que culminó la temporada pasada y es un hecho que hubo primeros contactos, pero el PSG no está dispuesto a desligarse de su jugador estrella, por lo menos, no sin que paguen lo que exigen. Y esto recién comienza.

► Aún hay que esperar: Matthijs de Ligt tiene acuerdo con Juventus, pero negociación con Ajax se frena



► Ya le fijaron destino: la fórmula del Real Madrid para forzar la salida de Gareth Bale del Bernabéu



► "Día 1 en la nueva oficina": así festejó Hazard su alegría por pretemporada del Real Madrid [FOTO]



► El cuadro top de Europa que pide el fichaje de Everton en el mercado de pases