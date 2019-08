Te quedas conmigo: el último movimiento de Thomas Tuchel para que Neymar juegue en PSG

Neymar aun no sabe si continuará en PSG o no. El brasileño piensan en salir del club y firmar por Barcelona , club que considera 'su casa'; sin embargo, los parisinos no quieren dejarlo ir por un monto menor a los 222 millones de euros que pagaron en el 2017.

Esta situación ha creado tensión entre el jugador y los hinchas que consideran que es demasiado drama para un futbolista que ha mostrado poco por el club. Diferente parece pensar Thomas Tuchel que quiere contar con él.

El técnico no ha querido crear aspavientos con el dilema Neymar, pero, según informa Diario As, intentará convencer a Leonardo y compañía para que no lo dejen salir por ningún motivo. Su instancia puede dar resultado.

Los dirigentes del PSG tienen la última palabra y tomarán la decisión sobre el futuro de 'Ney' el próximo sábado. Las conversaciones con Barcelona están avanzadas, pero esto no quita las esperanzas de Tuchel de contar con él.

Barcelona y la última oferta por Neymar

Según informa Manolo Oliveros de la Cadena Cope, los 'bleus' rechazaron la segunda oferta del Barza por 'Ney'. Los del Camp Nou ofrecieron a los parisinos una cesión con opción de compra obligatoria a pagar en un máximo de 2 años, propuesta que no ha terminado por convencer a los directivos 'bleus'.



Mundo Deportivo agrega que la gran novedad a la oferta presentada por el Barcelona el pasado martes es que el primer año la compra no sería obligatoria, pero en el segundo sí que lo sería. Eso garantizaría ingresos al cuadro parisino y le daría tiempo al cuadro azulgrana para obtener los recursos económicos necesarios para afrontar la operación en los dos próximos años.



