Mucho 'bla bla bla', y no hacen na': Barcelona y Real Madrid le dan la espalda a Neymar... ¿Y el PSG?

Cualquier cosa podría pasar. El final del 'mercato' se acerca y Neymar aún no tiene abierta la puerta de salida del PSG. "No hay una solución", afirmó este sábado su entrenador Thomas Tuchel, constatando el fracaso de una semana de negociaciones con el Barcelona. ¿Y si la estrella brasileña siguiese en París? Ojo, el Real Madrid tampoco ha movido un dedo por el fichaje del '10'.



El pasado fin de semana se alcanzó un punto de aparente no retorno con su no convocatoria para el primer partido de la Ligue 1, y con las pancartas y los insultos que profirieron en su contra los ultras del PSG.



Pero la posición de Neymar en este caso va acorde a su estilo de juego: escurridizo, regateando rumores y defensas con la misma habilidad que hace de él el jugador más caro del mundo (222 millones de euros en 2017). Pero este sábado el dossier tomó un nuevo rumbo que devuelve vigor a la idea, improbable hace unos días, de que permanezca en Francia, como estipula su contrato, vigente hasta 2022.



"El 'mercato' se cerrará el mes que viene. Hoy, eso no cambia nada, es mi jugador. Cuando pienso en un equipo fuerte, es con él. Por el momento no hay soluciones para su salida del club. Nada ha cambiado. Nuestra relación es la misma, si no hay solución se queda. Tiene tres años de contrato", afirmó Tuchel en conferencia de prensa.



Neymar no figura en el grupo que viaja a Rennes para disputar el domingo el duelo de la segunda fecha de la Ligue 1. El genial delantero aún no ha disputado un minuto esta temporada. Pero su inclusión el viernes en la nómina de Brasil para los amistosos de septiembre deja entrever un próximo regreso.



