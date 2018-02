Facebook no es solo aquella red social en la que puedes chatear, buscar amigos, ver noticias y realizar todo tipo de publicaciones. También es la plataforma en la que se comparte todo tipo de virales y este sábado destaca un video de un golazo de Neymar en partido con el PSG.



En la fecha 24 ante el Lille , el crack brasileño marcó el 2-0 a través de la ejecución de un fantástico tiro libre. Cuando corrían los 77 minutos, tal como se ve en el video compartido varias veces en Facebook, 'Ney' la clavó al lado opuesto del portero.



Como era de esperarse, la cuenta de Facebook del PSG celebró por todo lo alto el gol de Neymar y con el paso de los minutos se convirtió en todo un viral. Cientos de 'shares' y comentarios dieron cuenta que la gran anotación del '10' parisino no pasó desapercibida.



"GOAL by Neymar Jr.", publicó la cuenta de Facebook de PSG y la respuesta de los hinchas no se hicieron esperar. "Simplemente el mejor" y "es el jefe", fueron los elogios que llevó el brasileño, que ya lleva 18 goles en la presente temporada de la Ligue 1.



