"Neymar es importante, pero...": Julian Draxler incómodo con situación del brasileño en el PSG

La realidad de Neymar en el PSG cada vez se vuelve insostenible. El jugador ya no sabe cómo hacerles entender a los directivos parisinos que no está contento en el club y que quiere nuevos desafíos lejos de París. Sin embargo, en Francia no están dispuestos a dejar ir así nomás al fichaje más caro de la historia del fútbol y buscan hacer respetar el contrato que tiene. Esta situación ha generado incomodidad en más de un integrante de la plantilla y fue Julian Draxler el primero en declarar.

" Claro que es una estrella y un jugador muy importante para nosotros, pero el PSG no es solo Neymar. Todo estamos pendientes de ver lo que acabará sucediendo con él", resaltó el alemán. Y es que mientras los focos estén puestos sobre la posible salida de 'Ney', el plantel no podrá estar 100% enfocado en lo que es la pretemporada. El primer encuentro oficial es el próximo 11 de agosto ante el Nimes Olympique.

" Los rumores no me molestan a nivel personal, pero sí que es verdad que están pudiendo causar algo de malestar en el vestuario... a nadie le gusta leer las cosas que se están escribiendo en los medios", agregó el volante, dejando entrever su incomodidad por la realidad que afecta al resto de la plantilla.

Draxler siempre mantuvo un perfil bajo, pero la prensa le recuerda una rencilla con Neymar en la pasada Ligue 1. El alemán contó su versión. "Tuve un desacuerdo con él durante el partido. Estábamos enfadados, el tono de las voces subió y una palabra superaba a la otra, pero la cosa se calmó. En esa época no estábamos pasando por un buen momento mentalmente", remarcó.

► Primero el Atlético, ahora el Barcelona: el entorno de Eriksen lo saca del Tottenham



► De Ligt responde a las críticas de los hinchas del Barça: "Italia es donde más se aprecia a los defensas"



► Es hoy o nunca: David Alaba y la posibilidad de jugar en el Barcelona de Messi



► Neymar terminó de 'romper palitos' con el PSG: la terrible bronca con Leonardo que lo acerca a Barça