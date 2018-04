"Neymar se va al PSG " es el rumor que no para de rondar los medios. El brasileño que llegó a inicio de temporada al equipo parisino; sin embargo no se siente del todo cómodo con el nivel del torneo, por lo que su salida en el 2019 parecería inminente.

Kylian Mbappé llegó a París junto a 'Ney'. El joven delantero francés de 19 años de inmediato conectó con el brasileño y piensa todo lo contrario a comparación de los medios europeos.

"¿Los rumores sobre Neymar ? Son humo". afirmó el ariete galo al medio local 'Telefoot'.

Mbappé reveló que tiene comunicación constante con Neymar, incluso conversaron previo la fecha doble que se disputó en los días finales de marzo.

"Me envía mensajes, me da noticias. Le deseé un buen Mundial pero no ganarlo", bromeó.

PSG invirtió grandes cantidades de dinero a inicios de temporada para logar coronarse como el "Rey de Europa"; sin embargo, todo acabó cuando fueron eliminados por Real Madrid en los octavos de final de Champions League.