¿Tuchel, cómo lo viste? El consejo del DT del PSG a Neymar tras su reaparición con golazo [VIDEO]

Una crítica sutil. Abroncado por su público y decisivo al anotar el único tanto en la victoria del PSG contra el Estrasburgo, Neymar "necesita varios partidos para tener ritmo" después de cuatro meses sin jugar con el club parisino, declaró su entrenador Thomas Tuchel.



El técnico germano no se mostró "inquieto" por el nivel de juego de su estrella ni por el de su equipo, a cuatro días de estrenarse en la Liga de Campeones frente al Real Madrid.



"No hicimos nuestro mejor partido, pero los jugadores lo dieron todo (...) Demostraron que tienen hambre de victoria, que son competitivos", destacó.



Sobre el regreso de Neymar al equipo tras cuatro meses y un verano agitado por su marcha frustrada al Barcelona y los abucheos de buena parte del público parisino, Tuchel destacó que "no era fácil porque es un chico muy sensible".



"No debo juzgar la reacción (del público), es así. Él puede jugar mejor, hacer más regates y desmarques, pero necesita varios partidos para encontrar su ritmo, su capacidad física y para acelerar nuestro juego", añadió.



Tuchel se mostró "feliz de lo que demostró en el último minuto (el gol de la victoria), eso ayuda mucho", concluyó en conferencia de prensa.



Fuente: AFP



