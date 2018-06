Los rumores de la salida de Neymar del PSG tras el término de la temporada aumentaron en los últimos meses. La mala relación del brasileño con el entorno del club era uno de los factores más graves; sin embargo, parece que las cosas empiezan a solucionarse y el '10' se encuentra con los pies más dentro que fuera.

Romain Mabille, presidente de los ultras del PSG , concedió una entrevista con Le Sueur en la que relata una conversación que mantuvo con el jugador y sus jugadores. La intención fue calmar la relación entre los fanáticos y el exBarcelona.

" Neymar se siente bien en París y quiere quedarse pese a las críticas que ha recibido en algunos casos. Al final todo fue un malentendido. Hablamos con su familia y con él para poner las cosas en su sitio y ya está. Hay que mantener una buena relación", dijo Mabille.

" Neymar es quien es, pero no debe faltarle el respeto al público. Hubo esa historia del póquer, pero, personalmente, no me molestó", agregó.